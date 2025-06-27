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Трамп: США подписали с КНР соглашение по торговле

Трамп: США подписали с КНР соглашение по торговле Соединенные Штаты подписали 25 июня новую торговую договоренность с Китаем и надеются вскоре заключить схожую сделку с Индией.
Другие страны
27 июня 2025 г. 02:10
Трамп: США подписали с КНР соглашение по торговле

Соединенные Штаты подписали 25 июня новую торговую договоренность с Китаем и надеются вскоре заключить схожую сделку с Индией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы лишь вчера подписали торговую договоренность с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем", - сказал он, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном его планам в бюджетной и налоговой сферах. "У нас намечаются замечательные сделки. У нас может надвигаться сделка с Индией. Очень крупная. Мы откроем для американского бизнеса Индию. В китайской сделке мы начинаем открывать для производителей в США Китай", - утверждал президент. Деталей он не привел.

"Мы не со всеми странами будем заключать сделки. Некоторым государствам мы просто пошлем письма, уведомляя о том, что они будут платить 25%, 35%, 45%", - подчеркнул глава американской администрации. Он имел в виду ставки импортных пошлин в США.

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