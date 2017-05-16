Трамп: США поддерживают Турцию в борьбе с PKK и ДЕАШ

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о поддержке усилий Турции в борьбе с террористическими группировками.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне, президент США отметил, что турецкий народ в последние годы столкнулся с ужасающими террористическими атаками.

«Выражаем соболезнование близким погибших и подчеркиваем поддержку турецкому народу. США поддерживают борьбу Турции с террористическими группами, подобными PKK и ДЕАШ, и гарантируют недопущение формирования безопасных зон для террористов», - сказал Трамп.

Глава Белого дома также отметил готовность Вашингтона к развитию экономических и торговых связей с Турцией.

«Я с нетерпением ожидаю совместной работы с президентом Эрдоганом в направлении установления мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также по борьбе с угрозами и формированию достойного будущего для народов», - добавил глава Белого дома.

Относительно сирийского конфликта, президент США дал высокую оценку усилиям Турции по предотвращению массовых преступлений в этой стране.

«Мы приветствуем тот факт, что Турция выступает в качестве лидера по вопросу предотвращения кровавых убийств в Сирии. Война в Сирии шокирует все мировое сообщество. Для этого достаточно пролистать сегодняшние газеты. США приветствуют любые шаги по снижению напряженности и мирному урегулированию в Сирии», - добавил американский лидер.