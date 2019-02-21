Трамп: США первыми должны внедрить технологию 6G

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты должны как можно скорее внедрить технологии передачи данных пятого поколения (5G) и даже шестого (6G), в противном случае они отстанут от конкурентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в четверг на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Я хочу, чтобы в Соединенных Штатах как можно скорее появились форматы 5G и даже 6G. Они мощнее, быстрее и технологичнее, чем существующий стандарт. Американские компании должны нарастить свои усилия - в противном случае они отстанут. Нам незачем отставать в сфере, за которой, абсолютно очевидно, будущее", - сказал он.

"Я хочу, чтобы Соединенные Штаты выиграли это соревнование, а не блокировали более передовые на данный момент технологии. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что мы делаем, особенно когда речь идет о восхитительном мире технологий!" - добавил американский лидер.