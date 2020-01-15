​Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране

Соединенные Штаты не ставят целью смену режима в Иране, но внимательно отслеживают ситуацию с акциями протеста в исламской республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин.

"В этот момент иранцы вышли на улицы в таком количестве, какого еще не было. Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, великие люди, - утверждает глава Белого дома. - Народ устал смотреть, как их власть грабит Иран, чтобы сеять смерть, насилие и войны...". "Правительство Ирана не должно допускать насилия или убивать кого-либо из протестующих, весь мир следит за этим", - добавил он.

"Мы внимательно, очень внимательно следим, - отметил Трамп. - Мы не стремимся к смене режима".