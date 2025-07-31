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Трамп: США не смогут заключить с Канадой торговое соглашение

Трамп: США не смогут заключить с Канадой торговое соглашение США не смогут заключить с Канадой торговую сделку.
Другие страны
31 июля 2025 г. 11:01
Трамп: США не смогут заключить с Канадой торговое соглашение

США не смогут заключить с Канадой торговую сделку.

Как передает Report, об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Канада только что объявила, что поддерживает Государство Палестина. Из-за этого нам будет очень сложно заключить с ними торговую сделку", - отметил он.

Отметим, что Канада вслед за Францией, Великобританией и Мальтой заявила о планах признать Палестинское государство. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что это произойдет в сентябре.

По словам Карни, этот шаг зависит от демократических реформ, в том числе от проведения администрацией Палестины выборов в следующем году без участия ХАМАС.

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Версия на английском языке Trump escalates trade war with Canada following Palestine stance
Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti: Kanada ilə ticarət sazişi bağlaya bilməyəcəyik

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