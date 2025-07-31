Трамп: США не смогут заключить с Канадой торговое соглашение

США не смогут заключить с Канадой торговую сделку.

США не смогут заключить с Канадой торговую сделку.

Как передает Report, об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Канада только что объявила, что поддерживает Государство Палестина. Из-за этого нам будет очень сложно заключить с ними торговую сделку", - отметил он.

Отметим, что Канада вслед за Францией, Великобританией и Мальтой заявила о планах признать Палестинское государство. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что это произойдет в сентябре.

По словам Карни, этот шаг зависит от демократических реформ, в том числе от проведения администрацией Палестины выборов в следующем году без участия ХАМАС.