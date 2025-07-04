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Трамп: США не прекращали военную помощь Киеву

Трамп: США не прекращали военную помощь Киеву Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Украине, но в то же время должны учитывать собственные запасы.
Другие страны
4 июля 2025 г. 02:06
Трамп: США не прекращали военную помощь Киеву

Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Украине, но в то же время должны учитывать собственные запасы.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

В ответ на вопрос о том, почему были приостановлены поставки вооружения Украине, Трамп ответил: "Мы не прекращали. Мы предоставляем оружие, и мы уже предоставили очень много. Мы сотрудничаем с ними, пытаемся помочь, но не прекращали поставки".

В то же время Трамп раскритиковал администрацию бывшего президента Джо Байдена, обвинив ее в чрезмерном выводе вооружений из США.

"Байден фактически опустошил нашу страну, отдав все оружие. Мы должны убедиться, что у нас достаточно и для себя", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: "Bayden faktiki olaraq bütün silahları Ukraynaya verib"

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