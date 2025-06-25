Трамп не исключает нового удара США по Ирану в случае возобновления им ядерной программы

Трамп: США не позволят Ирану вести обогащение урана

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут нанести новый удар по Ирану.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, глава Белого дома дал утвердительный ответ, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, это может произойти, если Тегеран восстановит свою программу по обогащению урана.

12:56

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Ирану вести обогащение урана.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, об этом американский лидер заявил на саммите НАТО в Гааге.

Трамп заявил, что "очень гордится" Израилем и Ираном за достижение соглашения о прекращении огня. По его словам, прекращение огня стало победой для всех, в том числе для Ирана.

Трамп опроверг информацию об утечке данных разведки США, предполагающих, что удары не уничтожили ядерные объекты Ирана. По его словам, это было "практически полное уничтожение".

"Я считаю, что это было полное уничтожение, я считаю, что у них не было шанса что-либо вывезти, потому что мы действовали быстро", - сказал он.

Комментируя заявления официальных лиц Ирана о намерении продолжить ядерную программу, глава Белого дома заявил: "Последнее, что они хотят сделать сейчас, это обогащать что-либо. Они хотят восстановиться. Мы не позволим этому случиться".

Гюльнар Махмудова