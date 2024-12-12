Трамп: США не оставят Украину без поддержки

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не оставит Украину без поддержки.
Как передает Report, об этом Трамп заявил в интервью журналу Time.
"Я хочу достичь соглашения, и единственный способ, которым мы можем достичь соглашения - это не бросать Украину без поддержки", - заявил Трамп.
По его словам, есть много факторов, усложняющих урегулирование конфликтов, в том числе украинского. В качестве примера, говоря об украинском кризисе, он упомянул вовлеченность Северной Кореи.
"Мы сядем за работу, и в итоге я покажу вам, какую большую работу я проделал", - сказал Трамп.