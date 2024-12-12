О нас

Трамп: США не оставят Украину без поддержки

Трамп: США не оставят Украину без поддержки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не оставит Киев без поддержки. Это необходимо для достижения мирного урегулирования.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 18:25
Трамп: США не оставят Украину без поддержки

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не оставит Украину без поддержки.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в интервью журналу Time.

"Я хочу достичь соглашения, и единственный способ, которым мы можем достичь соглашения - это не бросать Украину без поддержки", - заявил Трамп.

По его словам, есть много факторов, усложняющих урегулирование конфликтов, в том числе украинского. В качестве примера, говоря об украинском кризисе, он упомянул вовлеченность Северной Кореи.

"Мы сядем за работу, и в итоге я покажу вам, какую большую работу я проделал", - сказал Трамп.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Trump: US won't leave Ukraine without support
Версия на азербайджанском языке Tramp: ABŞ Ukraynanı dəstəksiz qoymayacaq

Другие новости из категории

Генсек: Страны НАТО должны тратить на оборону намного больше, чем 2% ВВП
Генсек: Страны НАТО должны тратить на оборону намного больше, чем 2% ВВП
12 декабря 2024 г. 19:36
Сийярто: Киев отклонил предложение Венгрии о временном прекращении огня между Украиной и Россией
Сийярто: Киев отклонил предложение Венгрии о временном прекращении огня между Украиной и Россией
12 декабря 2024 г. 19:31
Премьер-министр Словакии: Запад в будущем может пожертвовать Украиной
Премьер-министр Словакии: Запад в будущем может пожертвовать Украиной
12 декабря 2024 г. 19:29
Рютте назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в НАТО худшей в истории
Рютте назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в НАТО худшей в истории
12 декабря 2024 г. 19:16
Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля
Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля
12 декабря 2024 г. 18:50
Минобороны ФРГ намерено начать переговоры с Хайат Тахрир аш-Шам
Минобороны ФРГ намерено начать переговоры с "Хайат Тахрир аш-Шам"
12 декабря 2024 г. 18:40
Украина рассчитывает в декабре получить до $8,5 млрд международной помощи
Украина рассчитывает в декабре получить до $8,5 млрд международной помощи
12 декабря 2024 г. 18:20
Иран не допустит усиления проверок ядерных объектов до снятия санкций
Иран не допустит усиления проверок ядерных объектов до снятия санкций
12 декабря 2024 г. 18:13
Трамп не исключил возможность войны с Ираном
Трамп не исключил возможность войны с Ираном
12 декабря 2024 г. 17:41
МИД Турции опроверг информацию о прибытии главы дипведомства в Дамаск
МИД Турции опроверг информацию о прибытии главы дипведомства в Дамаск
12 декабря 2024 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi