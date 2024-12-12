Трамп: США не оставят Украину без поддержки

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не оставит Киев без поддержки. Это необходимо для достижения мирного урегулирования.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не оставит Украину без поддержки.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в интервью журналу Time.

"Я хочу достичь соглашения, и единственный способ, которым мы можем достичь соглашения - это не бросать Украину без поддержки", - заявил Трамп.

По его словам, есть много факторов, усложняющих урегулирование конфликтов, в том числе украинского. В качестве примера, говоря об украинском кризисе, он упомянул вовлеченность Северной Кореи.

"Мы сядем за работу, и в итоге я покажу вам, какую большую работу я проделал", - сказал Трамп.