Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ США не могут и далее быть мировым полицейским.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе необъявленного визита в Ирак.

"Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас", - цитирует его слова журналист из пула Белого дома.

Трамп пояснил, что Вашингтон не хочет, чтобы другие страны пользовались военными США для собственной защиты, если не будут оплачивать оборону."Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честное слово", - добавил Трамп.