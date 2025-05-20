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Трамп: США не должны были вмешиваться в российско-украинский конфликт

Трамп: США не должны были вмешиваться в российско-украинский конфликт Российско-украинский конфликт должен был остаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться.
Другие страны
20 мая 2025 г. 04:18
Трамп: США не должны были вмешиваться в российско-украинский конфликт

Российско-украинский конфликт должен был остаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, если не будет прогресса в урегулировании российско-украинской войны, Вашингтон передаст ведущую роль европейским странам:

"Ситуация, возникшая в Европе, должна была остаться там. Однако мы вмешались, потому что прежняя администрация посчитала, что мы обязаны это сделать. В итоге США оказались вовлечены в конфликт даже больше, чем сама Европа", - отметил Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: ABŞ Ukrayna münaqişəsinə müdaxilə etməməli idi

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