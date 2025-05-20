Трамп: США не должны были вмешиваться в российско-украинский конфликт

Российско-украинский конфликт должен был остаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться.

Российско-украинский конфликт должен был остаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, если не будет прогресса в урегулировании российско-украинской войны, Вашингтон передаст ведущую роль европейским странам:

"Ситуация, возникшая в Европе, должна была остаться там. Однако мы вмешались, потому что прежняя администрация посчитала, что мы обязаны это сделать. В итоге США оказались вовлечены в конфликт даже больше, чем сама Европа", - отметил Трамп.