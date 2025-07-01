Трамп: США не будут заключать отдельную торговую сделку с Японией

Соединенные Штаты не будут заключать отдельное торговое соглашение с Японией из-за ее отказа закупать американский рис.

Соединенные Штаты не будут заключать отдельное торговое соглашение с Японией из-за ее отказа закупать американский рис.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social

"Говоря иными словами, мы просто направим им письмо. И мы будем рады взаимодействовать с ними как с торговым партнером в течение многих грядущих лет", - отметил он, комментируя взаимодействие с Японией в сфере торговли. По мнению Трампа, поведение Токио показывает, "насколько страны избаловались по отношению к США". Глава вашингтонской администрации пояснил, что имеет в виду отказ Японии приобретать рис в США, несмотря на его "огромный дефицит". При этом Трамп заверил, что испытывает "огромное уважение к Японии".