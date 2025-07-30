Трамп: США не будут откладывать намеченное на 1 августа введение тарифов

США не будут откладывать назначенное на 1 августа введение таможенных пошлин в отношении более чем 14 стран.

США не будут откладывать назначенное на 1 августа введение таможенных пошлин в отношении более чем 14 стран.

Как передает Report, об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

"Крайний срок 1 августа неизменен и продлеваться не будет. Важный день для Америки!" - отметил он.

Он также объявил о введении с августа 25%-й импортной пошлины в отношении Индии, заявив, что "Индия заплатит штраф сверх 25%, в том числе за закупки российских энергоносителей и вооружений".

Ранее Трамп опубликовал свои письма главам 14 государств, в которых он сообщил о введении таможенных пошлин в размере от 25% до 40% с 1 августа. В список вошли Бангладеш, Босния и Герцеговина, Индонезия, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Мьянма, Лаос, Сербия, Таиланд, Тунис, ЮАР, Южная Корея и Япония.