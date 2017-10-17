 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп: США не будет никого поддерживать в конфликте Ирака и курдов

    По словам Трампа, Соединенным Штатам не нравится сам факт конфликта

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет занимать позицию Багдада или Иракского Курдистана в развернувшемся противостоянии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции.

    По словам Трампа, Соединенным Штатам не нравится сам факт конфликта.

    Напомним, премьер Ирака Хайлер аль-Абади в понедельник объявил о начале операции по вводу войск в провинцию Киркук - нефтяную столицу северной части страны. После того, как курды выбили террористов ИГ из Киркука, они заняли спорную территорию.

    Конфликт между сторонами из-за спорной территории обострился, когда курдская автономия провела референдум о независимости.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi