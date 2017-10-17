Трамп: США не будет никого поддерживать в конфликте Ирака и курдов

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет занимать позицию Багдада или Иракского Курдистана в развернувшемся противостоянии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции.

По словам Трампа, Соединенным Штатам не нравится сам факт конфликта.

Напомним, премьер Ирака Хайлер аль-Абади в понедельник объявил о начале операции по вводу войск в провинцию Киркук - нефтяную столицу северной части страны. После того, как курды выбили террористов ИГ из Киркука, они заняли спорную территорию.

Конфликт между сторонами из-за спорной территории обострился, когда курдская автономия провела референдум о независимости.