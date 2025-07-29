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Трамп: США нарастят добычу нефти при сбоях на рынках из-за мер против РФ

Трамп: США нарастят добычу нефти при сбоях на рынках из-за мер против РФ США увеличат объемы добычи нефти, если в случае введения ими пошлин против России и ее торговых партнеров на мировых рынках энергоносителей начнутся сбои.
Другие страны
29 июля 2025 г. 23:17
Трамп: США нарастят добычу нефти при сбоях на рынках из-за мер против РФ

США увеличат объемы добычи нефти, если в случае введения ими пошлин против России и ее торговых партнеров на мировых рынках энергоносителей начнутся сбои.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

"Я об этом не тревожусь, - сообщил американский лидер, комментируя возможную дестабилизацию нефтяных рынков - В нашей стране так много нефти, мы просто еще немного нарастим добычу. Я имею в виду, что стоимость нефти сейчас довольно низкая".

Трамп также отметил, что "не получил никакого ответа" от российской стороны в связи с его предупреждениями о введении пошлин. "Жаль", - добавил президент США. Он в последние несколько дней находился в Шотландии, где проводил рабочие встречи для обсуждения вопросов торговли.

Ранее президент США заявил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней.

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