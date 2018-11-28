Трамп: США могут вывести войска с Ближнего Востока

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск с Ближнего Востока по мере снижения цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом президент США заявил в интервью Washington Post.

"Нефть все в меньшей степени становится причиной (пребывания войск США на Ближнем Востоке - ред.), потому что мы производим больше нефти, чем когда-либо. Знаете, внезапно наступает момент, когда уже не нужно оставаться там", - заявил Д.Трамп.

При этом, по его словам, одной из причин почему США могут остаться на Ближнем Востоке, является защита интересов своего партнера Израиля.

Отметим, что войска США присутствуют и проводят операции в Ираке с 2003 года, а с 2014 года американские военнослужащие были отправлены и в Сирию.