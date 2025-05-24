Трамп: США изучают опыт применения дронов в российско-украинском конфликте

Армия США активно изучает опыт применения беспилотников в ходе российско-украинской войны.

Армия США активно изучает опыт применения беспилотников в ходе российско-украинской войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

"Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война. К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро", - заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что главной задачей вооруженных сил (ВС) США будет защита границ собственной страны от вторжения, а не распространение демократии в мире "под дулом пистолета".

Трамп также сообщил, что США завершили разработку гиперзвукового оружия и в настоящее время производят его в больших количествах.

"Мы их (гиперзвуковые ракеты - ред.) разработали, и теперь мы их производим, и в больших количествах", - сказал американский лидер.