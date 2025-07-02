Трамп: США и Вьетнам заключили сделку по торговле

Вашингтон и Ханой достигли договоренностей по вопросам двусторонней торговли.

Вашингтон и Ханой достигли договоренностей по вопросам двусторонней торговли.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Я только что заключил торговую сделку с Вьетнамом. Подробности последуют позднее", - написал американский лидер.

Трамп 4 апреля заявил, что руководство Вьетнама выразило готовность отменить все пошлины в отношении американских товаров.

По данным американских властей, товарооборот между США и Вьетнамом по итогам 2024 года составил около $149,6 млрд. Поставки из США во Вьетнам оцениваются в $13,1 млрд, из Вьетнама в США - в $136,6 млрд.