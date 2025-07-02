О нас

Трамп: США и Вьетнам заключили сделку по торговле

Трамп: США и Вьетнам заключили сделку по торговле Вашингтон и Ханой достигли договоренностей по вопросам двусторонней торговли.
Другие страны
2 июля 2025 г. 19:00
Трамп: США и Вьетнам заключили сделку по торговле

Вашингтон и Ханой достигли договоренностей по вопросам двусторонней торговли.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Я только что заключил торговую сделку с Вьетнамом. Подробности последуют позднее", - написал американский лидер.

Трамп 4 апреля заявил, что руководство Вьетнама выразило готовность отменить все пошлины в отношении американских товаров.

По данным американских властей, товарооборот между США и Вьетнамом по итогам 2024 года составил около $149,6 млрд. Поставки из США во Вьетнам оцениваются в $13,1 млрд, из Вьетнама в США - в $136,6 млрд.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi