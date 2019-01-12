Трамп: США и Россия однажды смогут восстановить хорошие отношения

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ США и Россия однажды смогут восстановить хорошие отношения.

Как передаёт Report, об этом президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.

«Я был гораздо жёстче с Россией, чем Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жёстче, чем любой другой президент. В то же время, как я часто говорю, ладить с РФ – хорошо, а не плохо. Я жду, что однажды мы будем иметь хорошие отношения с Россией снова!» – заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Россия хочет получить от США помощь после достигнутых американской экономикой успехов.