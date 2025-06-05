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Трамп: США и КНР уладили некоторые спорные вопросы по торговле

Трамп: США и КНР уладили некоторые спорные вопросы по торговле Соединенные Штаты и Китай уладили некоторые спорные вопросы по торговле, прежде всего связанные с поставками Пекином редкоземельных элементов.
Другие страны
5 июня 2025 г. 20:24
Трамп: США и КНР уладили некоторые спорные вопросы по торговле

Соединенные Штаты и Китай уладили некоторые спорные вопросы по торговле, прежде всего связанные с поставками Пекином редкоземельных элементов.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я думаю, что мы в очень хорошей форме по отношению к Китаю и торговой сделке (с Пекином). Как вы знаете, у нас есть (заключенное в Швейцарии торговое) соглашение с Китаем, но мы уладили некоторые моменты, связанные в основном с редкоземельными металлами и некоторыми другими вопросами. Эти сниженные ставки торговых тарифов остаются в силе. Мы заключили сделку", - отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед встречей с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

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