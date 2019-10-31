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Трамп: США и Китай выбирают новое место для заключения торговой сделки

Трамп: США и Китай выбирают новое место для заключения торговой сделки
​Власти США и КНР выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки, которая охватит около 60% всего торгового соглашения
© AP

Власти США и КНР выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки, которая охватит около 60% всего торгового соглашения.

Как передает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой фазы торгового соглашения, около 60% от общей сделки, после того как (саммит - ред) АТЭС в Чили был отменен из-за не имеющих к этому отношения обстоятельств. Новое место вскоре будет объявлено. Президент (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин и президент (Дональд - ред.) Трамп поставят свои подписи!" - написал американский лидер.

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