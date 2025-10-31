Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 22:09
    Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры

    Соединенные Штаты и Канада не планируют возобновлять переговоры по вопросам торговли.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One.

    Он прокомментировал спустя неделю после своего заявления о прекращении торговых переговоров с Оттавой из-за того, что в США была показана оплаченная должностными лицами Канады реклама с критикой импортных пошлин.

    При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что цель страны состоит в том, чтобы вернуться к обсуждению вопросов торговли с Канадой в области важнейших полезных ископаемых, нефти и газа. Однако он подчеркнул, что разногласия между двумя странами возникли "по веским причинам".

    Дональд Трамп Канада США торговля переговоры
    Tramp: ABŞ və Kanada ticarət danışıqlarını bərpa etməyəcək

    Последние новости

    22:41

    Охранять небо Эстонии в 2026 году впервые будут ВВС Турции

    Другие страны
    22:26

    Фидан заявил о трудностях в завершении российско-украинской войны

    В регионе
    22:09

    Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры

    Другие страны
    21:58
    Фото

    В рамках ART Weekend представлен перформанс "Фисташка: живое наследие"

    Kультурная политика
    21:49
    Фото

    Предприниматели СПП ознакомились с бизнес-возможностями в Азербайджане

    Бизнес
    21:28

    CNN: Пентагон одобрил поставки Украине крылатых ракет Tomahawk

    Другие страны
    21:14
    Фото

    Бакинский военный суд завершил судебное следствие по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:56
    Видео

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан выводит отношения с США до уровня стратегического партнерства

    Внешняя политика
    20:34

    Посол: Принцип "Одна нация - два государства" превратился в геополитическое единство

    Внешняя политика
    Лента новостей