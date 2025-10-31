Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры
- 31 октября, 2025
- 22:09
Соединенные Штаты и Канада не планируют возобновлять переговоры по вопросам торговли.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One.
Он прокомментировал спустя неделю после своего заявления о прекращении торговых переговоров с Оттавой из-за того, что в США была показана оплаченная должностными лицами Канады реклама с критикой импортных пошлин.
При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что цель страны состоит в том, чтобы вернуться к обсуждению вопросов торговли с Канадой в области важнейших полезных ископаемых, нефти и газа. Однако он подчеркнул, что разногласия между двумя странами возникли "по веским причинам".
