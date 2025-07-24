Дональд Трамп: США и ЕС ведут серьезные переговоры по вопросам торговли

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз ведут серьезные дискуссии по вопросам торговой сделки. Он также отметил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающих стадиях переговоров по торговле.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз ведут серьезные дискуссии по вопросам торговой сделки. Он также отметил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающих стадиях переговоров по торговле.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.

"Мы предложили сделку Европейскому союзу, с которым ведем серьезные переговоры, и если они согласятся открыть союз для американского бизнеса, то мы позволим им платить более низкие тарифы", - сказал он.

"Вчера мы также заключили сделку с Филиппинами и Индонезией, которые в обоих случаях откроют свои страны для американского бизнеса. И мы находимся в процессе завершения сделки с Китаем", - продолжил хозяин Белого дома.

Трамп также отметил, что для некоторых стран будут введены прямые тарифы в размере от 15 до 50%. "У нас так много стран, невозможно договориться со всеми. Поэтому у нас будет прямой простой тариф от 15 до 50%", - сказал он.