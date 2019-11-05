Трамп: США хотят заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и КНР

Соединенные Штаты хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в беседе с журналистами в Белом доме перед отъездом в штат Кентукки.

"Однако мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще", - сказал американский лидер. Он комментировал предстоящее в начале 2021 года истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"Мы сейчас работаем над контролем над вооружениями. Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией", - заверил Трамп.

"Мне кажется, обе эти страны хотели бы заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями, особенно когда дело касается ядерного оружия", - считает глава администрации США.

На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, американский лидер не ответил.