Трамп: США хотят договориться с РФ по Украине через 10 дней, иначе будут пошлины

Вашингтонская администрация хочет достичь договоренностей с Москвой по урегулированию российско-украинскоого конфликта через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины.

Вашингтонская администрация хочет достичь договоренностей с Москвой по урегулированию российско-украинскоого конфликта через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

"10 дней, начиная с сегодняшнего дня", - ответил американский лидер на вопрос о том, как он уменьшит установленный им ранее 50-дневный срок на достижение упомянутых договоренностей.

"А потом мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию. Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может повлиять", - подчеркнул он.

По версии Трампа, российская сторона, "вероятно, хочет продолжать войну". Американский лидер не считает, что планируемые им пошлины и другие меры против РФ окажут негативное влияние на нефтяной сектор. Он подчеркнул, что у США много собственной нефти, и, в случае необходимости, местные компании всегда "могут поднажать" в том, что касается добычи.