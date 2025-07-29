О нас

Трамп: США хотят договориться с РФ по Украине через 10 дней, иначе будут пошлины

Трамп: США хотят договориться с РФ по Украине через 10 дней, иначе будут пошлины Вашингтонская администрация хочет достичь договоренностей с Москвой по урегулированию российско-украинскоого конфликта через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины.
Другие страны
29 июля 2025 г. 21:53
Трамп: США хотят договориться с РФ по Украине через 10 дней, иначе будут пошлины

Вашингтонская администрация хочет достичь договоренностей с Москвой по урегулированию российско-украинскоого конфликта через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

"10 дней, начиная с сегодняшнего дня", - ответил американский лидер на вопрос о том, как он уменьшит установленный им ранее 50-дневный срок на достижение упомянутых договоренностей.

"А потом мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию. Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может повлиять", - подчеркнул он.

По версии Трампа, российская сторона, "вероятно, хочет продолжать войну". Американский лидер не считает, что планируемые им пошлины и другие меры против РФ окажут негативное влияние на нефтяной сектор. Он подчеркнул, что у США много собственной нефти, и, в случае необходимости, местные компании всегда "могут поднажать" в том, что касается добычи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tramp Rusiyaya 10 gün vaxt verib

Самое читаемое

Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
28 июля 2025 г. 01:42
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07
Время работы Бакинского метро будет продлено в связи с концертом Джастина Тимберлейка
Время работы Бакинского метро будет продлено в связи с концертом Джастина Тимберлейка
26 июля 2025 г. 19:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi