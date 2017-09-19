 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы

    Пхеньян проводит самоубийственную политику

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН, заявил президент США Дональд Трамп.

    "Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", - сказал американский лидер.

    Руководство КНДР проводит самоубийственную политику, считает президент США.

    Он выразил благодарность России и Китаю за поддержку новых санкций СБ ООН в отношении КНДР, но считает, что эти усилия надо активизировать.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi