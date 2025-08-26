Трамп: США будут наращивать поставки оружия поддерживающим Киев союзникам по НАТО

О нас

26 августа 2025 г. 20:55
Администрация США намерена наращивать поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине.

Как передает Report, об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп на заседании президентского кабинета в Белом доме, трансляция которого ведется в YоuTube.

"Мы продаем ракеты и военную технику НАТО на миллионы и миллионы, в конечном счете на миллиарды долларов. И мы продолжим делать это. И мы пытаемся передать им как можно больше [вооружений]. Они хотят получить американскую продукцию военного назначения", - сказал Трамп.

"Заводы двукратно и трехкратно увеличивают объемы производства [зенитно-ракетных комплексов] Patriot и других оборонительных и наступательных вооружений", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, что 14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.

