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Трамп: США больше не будут решать чужие конфликты

Трамп: США больше не будут решать чужие конфликты

Дональд Трамп

Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата - оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.

"Мы заканчиваем эру бесконечных войн", - сказал американский лидер, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

"Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда не будем колебаться", - заключил президент.

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