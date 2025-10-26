Трамп: США близки к заключению торговых сделок с Японией и Южной Кореей

США в ближайшее время заключат или приблизятся к заключению торговых сделок с целым рядом своих партнеров в Азии, включая Японию и Южную Корею.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

"Юго-Восточная Азия - один из важнейших союзников и партнеров Америки. Весь мир равняется на вас", - сказал он, выступая на саммите АСЕАН - США. "Я здесь с миссией дружбы и доброй воли, чтобы углубить наши связи и торговлю, укрепить нашу безопасность", - добавил американский лидер.

"Мы рады, что помимо соглашения с Малайзией на этой неделе мы подписываем или приближаемся к заключению сделок по торговле с многими другими нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе - от Камбоджи до Японии и Южной Кореи", - добавил Трамп, отметив, что в Вашингтоне хотели бы развивать сотрудничество в области энергетики, технологий, ИИ, критически важных минералов и в других промышленных сферах.