    Трамп: США близки к заключению торговых сделок с Японией и Южной Кореей

    Другие страны
    26 октября, 2025
    • 12:01
    Трамп: США близки к заключению торговых сделок с Японией и Южной Кореей

    США в ближайшее время заключат или приблизятся к заключению торговых сделок с целым рядом своих партнеров в Азии, включая Японию и Южную Корею.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

    "Юго-Восточная Азия - один из важнейших союзников и партнеров Америки. Весь мир равняется на вас", - сказал он, выступая на саммите АСЕАН - США. "Я здесь с миссией дружбы и доброй воли, чтобы углубить наши связи и торговлю, укрепить нашу безопасность", - добавил американский лидер.

    "Мы рады, что помимо соглашения с Малайзией на этой неделе мы подписываем или приближаемся к заключению сделок по торговле с многими другими нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе - от Камбоджи до Японии и Южной Кореи", - добавил Трамп, отметив, что в Вашингтоне хотели бы развивать сотрудничество в области энергетики, технологий, ИИ, критически важных минералов и в других промышленных сферах.

