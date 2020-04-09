​Трамп: США близки к нормализации ситуации с пандемией

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна приближается к тому моменту, когда ситуация с коронавирусом начнет возвращаться к норме.

"Вы видите цифры: мы подходим намного ближе к тому, чтобы наша страна вернулась в то состояние, в котором она находилась", - сказал он на брифинге для журналистов в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам президента, победа над коронавирусом может произойти "немного быстрее, чем думали некоторые люди". "Возможно, намного быстрее, я надеюсь", - добавил Трамп.

Днем ранее телекомпания СNN со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе данных федеральных и местных властей, сообщила, что количество умерших в США достигло самого высокого показателя за сутки - 1700 человек.

Сейчас в стране, согласно информации университета, зафиксировано более 400 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 13 тыс. человек.