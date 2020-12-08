Трамп сравнил выборы в США с голосованием в стране третьего мира

Президентские выборы в США прошли на уровне голосования в стране третьего мира, они были полностью сфальсифицированы

"Президентские выборы в США прошли на уровне голосования в стране третьего мира, они были полностью сфальсифицированы".

Как передает Report, об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп.

"Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат, и о которых никто ничего не знает", — сказал Трамп.

По его словам, демократы называют это сбоями, но "их поймали на рассылке тысяч голосов", которые были против Трампа.

Политик также подчеркнул, что в ближайшие пару дней "вы увидите много чего важного".

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.