Трамп сравнил ситуацию в экономике США с пузырем

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Претендент на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп считает, что экономика США представляет собой пузырь, который вскоре лопнет. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ABC. Как сообщает Report, об этом передает Lenta.Ru со ссылкой на Reuters.

Бизнесмен отметил, что проблемы в экономике — это одна из самых сложных задач, которую он должен будет решить, если победит на выборах. "Мы находимся в пузыре. И, честно говоря, я надеюсь, что пузырь лопнет до того, как я стану президентом. Я бы не хотел унаследовать последствия финансового краха страны", — подчеркнул Трамп.

В июле 2015 года соперник Трампа республиканец Джеб Буш заявил, что рост экономики возможен в том случае, если "американцы будут больше работать". "Я полагаю, что мы сможем достичь как минимум четырехпроцентного роста экономики. Для этого нам следует стать более продуктивными. Это означает, что американцы должны увеличить количество рабочих часов, чтобы получать повышенную зарплату", — отметил бывший губернатор Флориды. По его словам, только так "можно будет выбраться из колеи, в которой сейчас находится страна".

Впоследствии помощник Буша уточнил смысл данного высказывания. По его словам, кандидат в президенты США имел в виду, что государство должно давать больше возможностей для заработков.