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Дональд Трамп: Спецпосланник США Стивен Уиткофф посетит Россию 6–7 августа

Дональд Трамп: Спецпосланник США Стивен Уиткофф посетит Россию 6–7 августа Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф на следующей неделе посетит Россию.
Другие страны
4 августа 2025 г. 04:48
Дональд Трамп: Спецпосланник США Стивен Уиткофф посетит Россию 6–7 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф на следующей неделе посетит Россию.

Как сообщает Report, об этом глава Белого дома сообщил журналистам перед вылетом из Бедминстера (штат Нью-Джерси) в Вашингтон.

По словам Трампа, визит Уиткоффа намечен на 6–7 августа. "Он сосредоточен на ситуации на границе, в частности, в секторе Газа, и на вопросах доставки продовольствия людям", — отметил президент. Он добавил, что российская сторона выразила заинтересованность во встрече со спецпосланником: "Они хотят его видеть, просили о встрече. Посмотрим, что произойдет".

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