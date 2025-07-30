Трамп сообщил об угрозе цунами на Аляске, Гавайях и Тихоокеанском побережье США

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности цунами на Аляске, Гавайях и Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности цунами на Аляске, Гавайях и Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Truth Social

"В связи с крупным землетрясением в Тихом Океане для всех жителей Гавайев действует предупреждение о цунами. На Аляске и Тихоокеанском побережье США ведется наблюдение за [возможными] цунами. Япония также находится под угрозой", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что береговая охрана США предписала всем судам, находящимся на стоянке в штате Гавайи, покинуть порты из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.