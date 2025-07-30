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Трамп сообщил об угрозе цунами на Аляске, Гавайях и Тихоокеанском побережье США

Трамп сообщил об угрозе цунами на Аляске, Гавайях и Тихоокеанском побережье США Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности цунами на Аляске, Гавайях и Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов.
Другие страны
30 июля 2025 г. 11:41
Трамп сообщил об угрозе цунами на Аляске, Гавайях и Тихоокеанском побережье США

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности цунами на Аляске, Гавайях и Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Truth Social

"В связи с крупным землетрясением в Тихом Океане для всех жителей Гавайев действует предупреждение о цунами. На Аляске и Тихоокеанском побережье США ведется наблюдение за [возможными] цунами. Япония также находится под угрозой", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что береговая охрана США предписала всем судам, находящимся на стоянке в штате Гавайи, покинуть порты из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Alyaska, Havay və ABŞ-nin Sakit okean sahilində sunami təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib

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