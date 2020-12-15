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Трамп сообщил об отставке генпрокурора США

Трамп сообщил об отставке генпрокурора США Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора - главы минюста США Уильяма Барра.
Другие страны
15 декабря 2020 г. 05:42
Трамп сообщил об отставке генпрокурора США
Уильям Барр

Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора - главы минюста США Уильяма Барра.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал Трамп в Twitter.

"У меня только что была очень хорошая встреча с генпрокурором Биллом Барром в Белом доме. У нас были очень хорошие отношения, он проделал такую замечательную работу!" - написал Трамп.

"Билл уйдет сразу перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьей", - добавил Трамп. По его словам, и.о. генпрокурора будет Джефф Розен, который является первым заместителем генпрокурора.

Барр защищал Трампа при многочисленных расследованиях в адрес президента. В последние недели СМИ писали о том, что Трамп хочет уволить Барра, который публично заявил, что на выборах президента не было нарушений, которые бы могли повлиять на их исход. Трамп не признает поражение на выборах президента США.

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