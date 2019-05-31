Трамп сообщил о задержании на границе с США рекордно большой группы нелегалов из Мексики

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о задержании в городе Эль-Пасо (штат Техас) рекордно большой группы нелегальных мигрантов из Мексики.

"Вчера пограничники задержали крупнейшую группу нелегальных мигрантов за всю историю - 1036 человек, которые незаконно пересекли границу в Эль-Пасо", - написал американский лидер на своей странице в Twitter, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В четверг Трамп объявил, что намерен в ближайшее время сделать "важное заявление", касающееся вопроса границы с Мексикой и нелегально пересекающих ее мигрантов.

9 ноября 2018 года он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа была названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.