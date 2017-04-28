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    Трамп сообщил о возможности крупного конфликта с КНДР

    Он отметил, что настроен разрешить кризис мирным способом

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает, что нынешняя напряжённость в отношениях с Северной Кореей может перерасти в крупный вооружённый конфликт.

    Как передает Report, об этом заявил Трамп агентству Reuters.

    «Существует вероятность того, что мы в конечном итоге можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно», — заявил он.

    Он отметил, что настроен разрешить кризис мирным способом.

    «Мы хотели бы решить вещи дипломатичным путём, но это очень трудно», — пояснил американский лидер.

    Ранее Северная Корея выпустила новый пропагандистский видеоролик с постановочным ракетным ударом по Капитолию в Вашингтоне.

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