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Трамп сообщил о несовпадении взглядов с Байденом по ключевым вопросам

Трамп сообщил о несовпадении взглядов с Байденом по ключевым вопросам Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре с действующим президентом Джо Байденом в ходе встречи в Белом доме обсудил конфликт в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 03:45
Трамп сообщил о несовпадении взглядов с Байденом по ключевым вопросам

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре с действующим президентом Джо Байденом в ходе встречи в Белом доме обсудил конфликт в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете New York Post.

При этом Трамп подчеркнул, что взгляды по двум этим темам у него с Байденом не совпадали.

"Я хотел узнать его взгляды по украинскому конфликту, и он поделился ими со мной. Мы также подробно говорили о ситуации на Ближнем Востоке, мне было важно понять его мнение о текущем положении дел", - отметил Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Trampın Baydenlə Ukrayna və Yaxın Şərqlə bağlı fikirləri fərqlidir

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