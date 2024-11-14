Трамп сообщил о несовпадении взглядов с Байденом по ключевым вопросам

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре с действующим президентом Джо Байденом в ходе встречи в Белом доме обсудил конфликт в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
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При этом Трамп подчеркнул, что взгляды по двум этим темам у него с Байденом не совпадали.
"Я хотел узнать его взгляды по украинскому конфликту, и он поделился ими со мной. Мы также подробно говорили о ситуации на Ближнем Востоке, мне было важно понять его мнение о текущем положении дел", - отметил Трамп.