Трамп сообщил о несовпадении взглядов с Байденом по ключевым вопросам

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре с действующим президентом Джо Байденом в ходе встречи в Белом доме обсудил конфликт в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре с действующим президентом Джо Байденом в ходе встречи в Белом доме обсудил конфликт в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом он заявил в интервью газете New York Post.

При этом Трамп подчеркнул, что взгляды по двум этим темам у него с Байденом не совпадали.

"Я хотел узнать его взгляды по украинскому конфликту, и он поделился ими со мной. Мы также подробно говорили о ситуации на Ближнем Востоке, мне было важно понять его мнение о текущем положении дел", - отметил Трамп.