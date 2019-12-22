​Трамп сообщил о достижении прорыва в торговых переговорах США и Китая

Соединенные Штаты и Китай достигли прорыва в торговых переговорах, и первая часть сделки между странами будет заключена очень скоро.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед студентами во Флориде.

"Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и как результат достигли прорыва по торговому соглашению, - сказал он. - (Документ) будет подписан очень скоро. Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов".

"Я вчера говорил по телефону с (председателем КНР) Си Цзиньпином", - добавил Трамп.