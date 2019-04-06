Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп ещё не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве".

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

"Я ещё не читал доклад Мюллера, хотя имею на это полное право. Знаю только выводы", - написал Трамп.

Напомним, что 24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера, в котором отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.

Позднее американский лидер назвал выводы Минюста США своим полным оправданием.