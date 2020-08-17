Трамп сократил отставание от Байдена

Президент США Дональд Трамп заметно сократил отставание по популярности среди избирателей от наиболее вероятного соперника на выборах от Демократической партии Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп заметно сократил отставание по популярности среди избирателей от наиболее вероятного соперника на выборах от Демократической партии Джо Байдена.

Как передает Report, об этом стало известно из результатов социологического опроса службой SSRS по заказу телеканала CNN.

По данным социологов, фаворитом предвыборной гонки по-прежнему остается Байден, который объявил, что в случае его избрания кандидатом в вице-президенты станет сенатор Камала Харрис. За демократов готовы отдать голоса 50 процентов респондентов. Трамп и действующий вице-президент Майкл Пенс набрали 46 процентов голосов потенциальных избирателей.

При этом большинство опрошенных заявили, что относятся к предстоящим президентским выборам "с огромным энтузиазмом", что стало новым рекордом в опросах CNN с 2003 года.

В начале июня Байден опережал действующего хозяина Белого дома с результатом 55 против 41 процента. При этом в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49 процентов, а Трамп отстает на один процентный пункт.

Ранее сайт FiveThirtyEight определил фаворита противостояния Байдена и Трампа. По прогнозам экспертов, кандидат от демократов одержит победу на ноябрьских выборах с вероятностью в 72 процента. При этом вероятность победы нынешнего главы Белого дома составила 28 процентов.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.