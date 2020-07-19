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Трамп сократил отставание от Байдена

Трамп сократил отставание от Байдена Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, опережает действующего президента Дональда Трампа по по
Другие страны
19 июля 2020 г. 18:19
Трамп сократил отставание от Байдена

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, опережает действующего президента Дональда Трампа по популярности на восемь процентных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, однако разрыв между политиками за месяц сократился, свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала Fox News.

Так, 49 процентов респондентов готовы голосовать за избрание Байдена на пост президента США, а 41 процентов - за переизбрание республиканца Трампа на второй срок. Остальные 10 процентов  опрошенных заявили, что еще не определились в этом вопросе. Однако ни один из политиков не набрал 50 процента поддержки.

При этом, действующий глава государства упрочил свои позиции по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в июне. Тогда разрыв по популярности составлял 12 процентных пунктов (50 и 38 процентов) в пользу демократа Байдена.

Днем ранее,  были опубликованы итоги опроса, проведенного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post. Согласно им, Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов (54 и 44 процентов).

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