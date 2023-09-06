Трамп сохраняет самую высокую поддержку среди республиканцев

Согласно новому опросу, бывший президент Дональд Трамп занимает ведущие позиции среди республиканцев, претендующих на пост президента США.

Согласно новому опросу, бывший президент Дональд Трамп занимает ведущие позиции среди республиканцев, претендующих на пост президента США.

Об этом передает Report со ссылкой на CNN.

"Трамп является лучшим кандидатом для выдвижения от своей партии, он опережает своего ближайшего соперника более чем на 30% (его поддерживают 52% республиканцев и независимых избирателей, склоняющихся к республиканцам, по сравнению с 18% губернатора Флориды Рона Десантиса). И многие считают, что Трамп лучше всех способен справиться с широким спектром проблем", - говорится в сообщении.

Более 4 из 10 потенциального первичного электората Республиканской партии говорят, что они определенно решили поддержать его в выдвижении (43% являются явными сторонниками Трампа, 20% твердо поддерживают другого кандидата, а 37% не имеют первого выбора или говорят, что он может измениться).

CNN пишет, что почти две трети считают его одним из двух своих лучших кандидатов, а 61% считают, что он с большой вероятностью станет кандидатом от партии, по сравнению с 52% в начале лета.