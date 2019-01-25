Трамп согласится принять временный бюджет, если в него включат аванс на возведение стены

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп будет готов подписать законопроект о временном финансировании правительства на три недели, если в этот документ будет включена значительная часть средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Лидер [республиканцев в Сенате] Митч Макконнелл и сенатор [лидер демократов в Сенате] Чак Шумер в настоящее время проводят встречу для обсуждения того, как можно выйти из тупиковой ситуации [по бюджетному кризису]. Как [Трамп] уже дал понять сенатору Линдси Грэму, временный бюджет может быть принят, только если в него будет включен первоначальный взнос на строительство стены", - сказала она.

Ранее в четверг в Сенате состоялось обсуждение по двум законопроектам, предусматривающим прекращение бюджетного кризиса и разблокировку работы федерального правительства. Первый предполагает восстановление работы федеральных ведомств при выделении $5,7 млрд на возведение стены (республиканский вариант), а второй (демократический) не включает в себя таких ассигнований. В результате оба документа не набрали достаточную поддержку сенаторов даже для того, чтобы начать окончательное голосование по ним.

Отметим, что 22 декабря правительство США частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования в результате провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.