Трамп согласился посетить Северную Корею

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР, в свою очередь тот согласился приехать в Соединенные Штаты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

"Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Два лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США", — говорится в сообщении.