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    Трамп согласился посетить Северную Корею

    Президент США принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР, в свою очередь тот согласился приехать в Соединенные Штаты.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

    "Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Два лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США", — говорится в сообщении.

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