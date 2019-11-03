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Трамп: соглашение по первому этапу торговых договоренностей с Китаем будет подписано в США

​Трамп: соглашение по первому этапу торговых договоренностей с Китаем

Соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках переговоров по окончательной торговой сделке Вашингтона и Пекина, будет подписано в США в случае, если оно будет достигнуто.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам во время беседы на Южной лужайке Белого дома после возвращения из Нью-Йорка. 

Выступление президента транслировали американские телекомпании.

Трамп указал на прогресс в американо-китайских переговорах по урегулированию споров в торговой сфере. 

"В первую очередь я хочу заключить (торговую) сделку. Место встречи (где стороны подпишут соглашение) можно выбрать очень просто. В первую очередь посмотрим, получится ли заключить сделку. Если мы заключим сделку, то выбрать место встречи будет очень просто. Это будет где-то в США", - отметил Трамп.

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