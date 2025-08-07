NYP: Трамп встретится с Путиным лишь при условии встречи президента РФ и с Зеленским

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным при условии, что Путин также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным при условии, что глава российского государства также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на New York Post, об этом сообщил неназванный сотрудник Белого дома.

"Чтобы эта встреча состоялась, Путину нужно увидеться и с Зеленским", - отметил источник, добавив, что место встречи пока не определено.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон согласовали проведение встречи между Путиным и Трампом в ближайшие дни. По его словам, формат и детали саммита прорабатываются, а место проведения уже определено и будет объявлено позже.