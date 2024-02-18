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Трамп: Соединенные Штаты распадаются

Трамп: Соединенные Штаты распадаются "Соединенные Штаты распадаются".
Другие страны
18 февраля 2024 г. 06:16
Трамп: Соединенные Штаты распадаются
Дональд Трамп

"Соединенные Штаты распадаются".

Как передает Report, об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.

"Наша страна разваливается. Мы как третий мир, им следует обратить внимание на наши аэропорты. Посмотрите на наши аэропорты. Я имею в виду, насколько плохи", - сказал он.

Ранее Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики администрации нынешнего лидера Джо Байдена.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Amerika dağılır

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