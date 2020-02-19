​Трамп: Социальные сети очень важны для меня

Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что его публикации в социальной сети Twitter усложняют работу министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на прошлой неделе Барр в интервью телекомпании ABC заявил, что твиты главы Белого дома могут мешать работе министерства, разбирающего дело бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна.

"Да, я делаю его работу сложнее. Я согласен с этим, думаю, это правда", - заявил Трамп журналистам перед вылетом в штат Калифорния.

"Я использую социальные сети, полагаю, что использую их хорошо, потому что сейчас я здесь. Социальные сети очень важны для меня", - продолжил Трамп, пояснив, что таким образом он может высказывать свое мнение. "У меня нет этого голоса в прессе, в СМИ", - добавил он.

При этом американский президент вновь подчеркнул, что он полностью доверяет Барру. "Каждый имеет права высказывать свое мнение", - подытожил американский президент.

В США вокруг дела Стоуна, являвшегося советником Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, разгорелся скандал. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет.