Трамп собрал более 100 млн долларов пожертвований на предвыборную кампанию

Предвыборная программа американского президента Дональда Трампа смогла собрать уже 102,7 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщил Reuters чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По его данным, в четвертом квартале была собрана внушительная сумма в размере 46 млн долларов. Увеличение пожертвований, вероятно, связано с предложением демократов об импичменте президента. Также источник отметил, что собранная сумма превышает ту, что была у кампании президента Демократической партии Барака Обамы в конце 2011 года.

Как говорится в выпущенном заявлении главы кампании Трампа Брэда Парскала, этот квартал Трампа является свидетельством его широкой общественной поддержки и звездной репутации от имени американского народа.

"Пока демократы и СМИ были настроены на импичмент, президентская кампания становилась все сильнее", - добавил Парскал.

Проведение выборов в США запланировано на ноябрь 2020 года.