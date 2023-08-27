Трамп собрал $7,1 млн пожертвований на предвыборную кампанию после ареста в Джорджии

Бывший американский лидер Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост США, после прохождения формальной процедуры ареста в штате Джорджия собрал около $7,1 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании.

Бывший американский лидер Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост США, после прохождения формальной процедуры ареста в штате Джорджия собрал около $7,1 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании.

Как передает Report со ссылкой на газету Politico, Трампу лишь за 25 августа удалось привлечь пожертвований на $4,18 млн. Как подчеркивается в публикации, предвыборному штабу Трампа ранее никогда не удавалось собрать такую крупную сумму за 24 часа. В материале отмечается, что этому, в частности, способствовало распространение сувенирной продукции, в том числе футболок и плакатов со сделанной в тюрьме округа Фултон фотографией республиканца, где он 24 августа прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году.

В избирательном штабе экс-президента США сообщили, что за последние три недели ему удалось привлечь почти $20 млн пожертвований на проведение кампании.

Как сообщила в июле газета The Hill, действующий американский лидер Джо Байден, добивающийся переизбрания, собрал во втором квартале текущего года около $72 млн пожертвований на проведение кампании. Издание тогда уточнило, что Трампу во втором квартале удалось привлечь $35 млн, а в первом - примерно $18 млн.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.